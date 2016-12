Bayern criticato, Ribery: "Siamo super e Ancelotti è strepitoso"

Prima dello scivolone in casa dell'Atletico Madrid in Champions il percorso di Herr Carletto in Baviera era stato perfetto. Solo vittorie, due gol subìti in tutte le competizioni e solita pioggia di gol realizzati davanti. Poi la sconfitta al Vicente Calderon contro i Colchoneros di Simeone e lo sforzo pagato anche in Bundesliga con un deludente 1-1 interno contro il Colonia. Apriti cielo al Bayern, dove giocatori e critica non sono abituati a risultati del genere. Da lì i primi scricchiolii, prima dall'interno dello spogliatoio che dall'esterno.



"Non dobbiamo giocare pensando che tanto alla fine saremo campioni - ha tuonato Neuer -. Giocare al 95% del nostro potenziale non basta". Al portiere tedesco ha fatto seguito Boateng puntando il dito sulle punte: "Fanno poco movimento, dovrebbero prendere esempio da quelle dell'Atletico Madrid". All'esca lanciata dai due senatori ha dato corda l'ex tecnico Armin Veh: "I giocatori sembrano stanchi, forse perché vengono da 4 campionati vinti di fila".



Scenario devastante? Eppure la classifica parla di un Bayern in testa alla classifica con cinque vittorie e un pareggio in sei gare, sedici gol fatti e solo due subiti. Da lamentarsi ci sarebbe ben poco e a riportare un po' di entusiasmo a un ambiente un po' lunatico ci ha pensato Ribery: "Dobbiamo giocare da squadra e lottare come un gruppo - ha ricordato il francese, probabilmente riferendosi ai due compagni -. Siamo una squadra super e dimenticheremo in fretta i due risultati negativi. Ancelotti poi è strepitoso e parla molto con noi giocatori".