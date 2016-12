Bayern, calvario Ribery: altri due mesi di stop

L'armata Guardiola potrebbe avere una freccia in meno al proprio arco nel prossimo doppio impegno di Champions League contro la Juventus. Ribery, assente in realtà per tutta la prima parte di stagione, sarà costretto a stare fermo ai box altri due mesi, ma verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti per individuare eventuali lesioni tendinee. La sua presenza agli ottavi di Champions contro i bianconeri è in forte dubbio, almeno per quanto riguarda la partita di andata in programma a metà febbraio.