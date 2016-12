Bayern... caldo: la talpa, Guardiola e i "sospetti" su Vidal

Tensione al Bayern. L'esistenza di una talpa nello spogliatoio della squadra bavarese, che svela i rapporti non proprio idilliaci tra parte dei giocatori e Pep Guardiola, continua a tenere accesa l'attenzione. Il tema tiene banco anche tra gli stessi protagonisti, anche se non tutti se la prendono come Arjen Robben, molto duro nel condannare chi sparge veleni dietro la cortina dell'anonimato. "Non è certo una novità, ricordo che al Real e al Chelsea accadeva la stessa cosa, e da quando sono al Bayern questa situazione è già capitata tre o quattro volte. Ci si chiede il perché di tutto questo, ma non si ottiene mai una risposta. Ma comunque chi lo fa deve vergognarsi, non si puo' guardare allo specchio".



Thomas Mueller cerca di abbassare i toni con ironia: "Una talpa prima o poi si trova , anche io ne ho un paio nel mio giardino...". Più severo il capitano dei bavaresi, Philipp Lahm: "Non è giusto, anche se sono situazioni che esistono da quando ho cominciato a giocare. E' un peccato, perché tutti abbiamo lo stesso obiettivo, giocare a calcio con successo e conquistare tanti titoli e questa cosa non aiuta".

Tutta la vicenda è emersa giorni fa dopo la pubblicazione su 'Kicker' delle parole di un giocatore che confermava le voci di un rapporto difficile tra il catalano e alcuni colleghi. In seguito, il tabloid Bild aveva sostenuto la tesi che Guardiola aveva individuato la talpa in Vidal. Da allora la nebbia non si è diradata.