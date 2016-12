Bayern-Barcellona, ecco Beckenbauer: "Loro senza Messi sarebbero una squadra qualsiasi"

Volontà di accendere l'ambiente o semplice ammissione? Quello che è certo è che dopo lo show della gara d'andata è difficile dar torto a Beckenbauer, almeno per quanto riguarda il valore di Messi: "È fantastico. Da diversi mesi e' tornato il miglior Messi. È unico e da solo fa la differenza. Senza Messi, il Barcellona sarebbe una squadra qualsiasi. Oggi l'argentino e' il miglior giocatore del mondo e del suo tempo". Poi la precisazione: "Ma il migliore di tutti i tempi è Pelé, poco davanti a Messi. Io ho giocato con lui e non ho mai visto un giocatore del genere. Quando gli davi la palla poi non lo vedevi tanto era veloce".

Il futuro del Bayern comunque rimane roseo: "La società prenderà alcuni grandi giocatori. Piu' di sei giocatori oggi hanno oltre 30 anni e non potranno giocare ancora molto ai massimi livelli. È tempo di nuova linfa"

Sicuramente il 3-0 è un risultato pesantissimo: "I nostri giocatori cercheranno di dare il massimo, avremo il tifo dell'Allianz Arena e non so cosa potrà succedere. Magari col 2-0 avremmo avuto anche una reale possibilità di recuperare, ma così ho seri dubbi". Se non altro perché di fronte non ci sarà una "squadra qualsiasi", visto che Messi giocherà dal primo minuto.