Bayern-Atletico, Simeone: "Non firmo per un pareggio"

Tra l' Atletico Madrid e la finale di Champions a Milano del 28 maggio c'è solo l'ostacolo Bayern Monaco all'Allianz Arena. Si parte dall'1-0 per gli spagnoli, ma il Cholo non fa pretattica: "Non firmo per il pareggio - ha dichiarato Simeone -, vogliamo vincere. Questa volta dipenderà da chi interpreterà meglio le situazioni di gioco tra noi e loro. Saremo fedeli al nostro modo di giocare perché è l'unico modo per restare sereni con noi stessi".

Nonostante i successi col suo Atletico, Simeone spesso è finito nel mirino della critica per il modo aggressivo di giocare della squadra: "Non mi interessa parlare di queste accuse. L'unica cosa che mi interessa è vincere per la società che mi paga. Ho sempre paura prima delle partite, non mi vergogno di questo. Non mi piace essere tranquillo e in questo modo do sempre tutto me stesso". L'ultimo ostacolo è all'Allianz Arena e si chiama Bayern Monaco di Guardiola: "La competizione interna tra i giocatori ci sta permettendo di crescere sempre. Non so se recupererò Godin, deciderò domani, ma dormo comunque sereno sapendo di avere Gimenez, Savic e Lucas. Godin è un giocatore importante, ma siamo comunque coperti nel reparto".