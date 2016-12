Bayer, Mehmedi regala una casa a una famiglia povera macedone

Admir Mehmedi non dimentica il suo passato e, oltre ai gol sul campo, ha dimostrato di avere un cuore d'oro. L'attaccante svizzero, di origine macedone-albanese, ha deciso di donare una casa a una famiglia povera di Padalisht, piccolo paesino dove il padre ha vissuto fino al 1983. La star del Bayer Leverkusen ha deciso di aiutare il nucleo famigliare che vivevano in sei in soli due locali. "Ho avuto una fitta al cuore, nevicava e pioveva dentro".

La storia è stata raccontata dal quotidiano svizzero Blick. Attraverso il padre, Mehmedi ha conosciuto la famiglia Mustavi in gravi difficoltà economiche: sei persone vivevano in una stanza, condividendo due soli letti, senza cucina e bagno a disposizione. Una situazione che ha straziato il giocatore, che ha così deciso di intervenire in prima persona. Il padre sul posto si è occupato dei dettagli per la costruzione, mentre Admir si è occupato del finanziamento, per una cifra che ha preferito tenere segreta: "Sapete che costruire una casa non è economico. Io però sono fortunato per quello che ho e voglio che anche il prossimo possa stare bene."