Bayer Leverkusen, Schmidt: "Le assenze? Lazio comunque pericolosa"

La Lazio si presenta forte dell'1-0 dell'andata in Germania nel ritorno dei playoff di Champions League ma senza due titolari e due leader come Klose e Biglia. Il tecnico del Bayer Leverkusen, Roger Schmidt , non raccoglie la provocazione dei cronisti a riguardo: "Non so se siano un vantaggio. La Lazio ha battuto il Napoli nell'ultimo turno della scorsa Serie A senza questi calciatori".

Poi ha aggiunto: "Biglia è un giocatore importante, ma anche noi abbiamo tanti indisponibili. Credo che la Lazio riuscirà a sopperire all'assenza di Biglia". Rispetto al match dell'andata Schmidt non pensa cambierà molto: "Il risultato dell'andata può incidere sullo schieramento tattico, ma allo stesso tempo una vittoria di misura non cambia la nostra strategia. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco mettendoli sotto pressione, facendo sempre tanto movimento e cercando di entrare in possesso del pallone per attaccarli. L'attacco è la miglior difesa, e noi davanti al nostro pubblico troviamo sempre la via del gol. Sarà una bella sfida".

Superfluo dire che il Leverkusen dovrà segnare almeno due gol, senza subirne, per passare. "Facciamo fatica a concretizzare la mole di gioco, anche se di gol ne abbiamo fatti. La Champions è una competizione particolare, si gioca sempre sul filo del rasoio. Serve grande precisione e concentrazione. Nel match d'andata bisogna sottolineare la grande bravura del guardalinee che ha annullato il gol di Kiessling. In ogni caso sono sicuro che la mia squadra entrerà in campo con la giusta determinazione", ha detto Schmidt.

In chiusura il tecnico non si dice preoccupato della tradizione sfavorevole dei club tedeschi contro quelli italiani: "Conta solo passare il turno, non contano le statistiche ma quello che dimostreremo in campo. Una squadra andrà in Champions e l'altra dovrà accontentarsi dell'Europa League".