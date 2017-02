Bayer, la Fifa squalifica per 4 mesi Calhanoglu: stagione finita

Il Bayer Leverkusen dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu per il resto della stagione. La Fifa ha infatti squalificato il calciatore turco per quattro mesi a causa di un contenzioso relativo al 2011 tra il giocatore e il Trabzonspor. Il giocatore aveva firmato un pre-contratto, all'età di 17 anni, con il club di Trebisonda, ma il suo trasferimento non si era mai concretizzato. Il ds dei tedeschi Voeller: "Noi colpiti duramente".