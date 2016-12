Bate Borisov, Yermakovich: "Roma con 11 lupi? Io ho i cacciatori"

"Non è la prima volta che siamo a Roma - ha continuato il tecnico in conferenza stampa -. Abbiamo lavorato bene questa settimana e non c'è stato alcuno stress. Abbiamo seguito la partita dei giallorossi contro il Torino e confermato la nostra opinione su di loro". Garcia ha parlato di 11 leoni per vincere la partita, Yermakovich risponde col sorriso: "Capisco che debba motivare la sua squadra anche perché la partita sarà dura. Se hanno questi lupi di cui parla, noi abbiamo i calciatori". All'Olimpico resta il problema della curva sud: "Siamo concentrati sulla nostra partita e sul gioco che dovremo fare, il resto non ci importa". Sulla formazione un recupero importante: "Hleb si è allenato, è in condizione e giocherà".