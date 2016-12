Bari, pellegrinaggio a Medjugorje per giocatori e staff

Giornata particolare per il Bari: giocatori, allenatore e dirigenti accompagnati da mogli e figli hanno fatto "pellegrinaggio" a Medjugorje, in Bosnia, e visitato la città di Mostar. "Occasione particolare, un momento di forte spiritualità" le parole del presidente Paparesta, oltre che un modo per trovare concentrazione in vista del finale di campionato di serie B (sabato arriva il Como al San Nicola).