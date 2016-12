Bari, malore per Camplone: ricoverato in ospedale

20:04 - Spavento in casa Bari: in mattinata l'allenatore Andrea Camplone si è sentito male ed è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso. Il tecnico ha accusato un dolore al petto al termine della seduta di allenamento ed è stato ricoverato nel reparto di cardiologia del Policlinico di Bari. Dalla prime indiscrezioni Camplone ora è vigile e in stato di osservazione. Sembra che il motivo del malore sia stato determinato dalla mancata assunzione - per una dimenticanza - di pillole per il cuore, farmaci necessari dopo l'applicazione di alcuni stent negli anni scorsi.

IL BARI: "CONDIZIONI CLINICHE BUONE"

"Camplone ha eseguito un controllo coronarografico seguito dal posizionamento di un nuovo stent. Le condizioni cliniche sono buone e il risultato è ottimale. Mister Camplone dovrà osservare qualche giorno di riposo prima di tornare alla normale attività. I controlli sono stati eseguiti dal dott.Nicola Signore presso il reparto di cardiologia ospedaliera del policlinico di Bari con l'assistenza dello staff sanitario" della società biancorossa coordinato dal prof.Biagio Moretti", la nota del club. In vista della gara contro il Latina, per l'anticipo di venerdì sera, in panchina Camplone potrebbe essere sostituito dall'allenatore in seconda, Giacomo Dicara.