Bari, Del Grosso si schianta in auto: prognosi riservata

Grande paura per Cristiano Del Grosso . Il terzino 32enne del Bari è rimasto coinvolto a Bergamo in un incidente stradale all'alba riportando fratture multiple e traumi a volto e torace. La prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni Del Grosso era solo al volante dell'auto che sarebbe finita contro uno degli alberi lungo viale Giulio Cesare, nei pressi dello stadio orobico.

Le dinamiche dell'incidente restano ancora da chiarire con precisione, ma tutto è successo verso le 6 del mattino nella zona dello stadio di Bergamo. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza oltre alla polizia stradale e Del Grosso dopo le prime cure è stato portato al Papa Giovanni XXIII dove i medici hanno riservato la prognosi. Il giocatore non sarebbe comunque in pericolo di vita ma avrebbe riportato fratture multiple di costole e setto nasale, oltre a diversi traumi.



Il 32enne, in prestito con obbligo di riscatto dall'Atalanta al Bari, è nella città lombarda per la riabilitazione da un infortunio.



"Le condizioni di Del Grosso sono monitorate dallo staff sanitario della società in collaborazione con lo staff sanitario dell'Atalanta Bc e dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - la nota del Bari - Il calciatore si trovava a Bergamo per ulteriori accertamenti diagnostici in accordo con la società Atalanta Bc, titolare del cartellino. La società è vicina al calciatore e augura allo stesso una pronta guarigione".