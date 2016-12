Barcellona, vincono Bartomeu e... la Juve

Josep Maria Bartomeu resta alla guida del Barcellona . Il presidente uscente è stato confermato nelle elezioni blaugrana, che hanno chiamato al voto i 109mila soci del club. Bartomeu ha raccolto il 54,63% delle preferenze, staccando nettamente il suo grande avversario, l'ex numero uno Joan Laporta (ammaliato da Pogba), arrivato al 33,03%. Niente da fare per gli altri due candidati, Agusti Benedito e Toni Freixa, ai quali sono rimaste le briciole.

Anche tre big del calibro di Piqué, Puyol e Xavi, molto acclamati dalla folla di tifosi, hanno votato. La vittoria di Bartomeu è una buona notizia per la Juve, e soprattutto per i suoi tifosi, visto che il riconfermato presidente sembra essere meno interessato rispetto a Laporta, che lo aveva indicato come sua "promessa" elettorale, a un prossimo acquisto di Paul Pogba.