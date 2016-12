Barcellona, venerdì Neymar firma il rinnovo: guadagnerà più di Messi?

Lo scorso 1 luglio, il Barcellona aveva ufficializzato di aver trovato l'accordo con Neymar per prolungare il contratto in scadenza nel 2018 fino al 30 giugno 2021, indicando anche la maxi clausola rescissoria inserita per scoraggiare eventuali pretendenti, Psg in testa. Si tratta di una clausola da 200 milioni, al primo anno, che salirà a 222 nel secondo, per innalzarsi a 250 milioni al terzo.



La novità rilanciata dalla stampa catalana è rappresentata dalle cifre dello stipendio di Neymar, che potrebbe portarsi a casa più dei 22 milioni netti guadagnati dalla stella Messi. Si parla di 25 milioni, ma c'è un ma. Neymar percepirà un fisso da 15 milioni e 10 di bonus al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra. Per i giornalisti di Marca, però, si tratterebbe di obiettivi non difficilmente raggiungibili, il che renderebbe la cifra quasi certa. E farebbe di Neymar il nuovo "Paperone" del Barcellona, seppur a tempo.