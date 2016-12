Barcellona, tre piccoli "invasori" interrompono l'allenamento

Cosa non fare per avere un momento di gloria vicino ai propri idoli. E' quello che è successo ad Anton, Rodrigo e Italo, tre piccoli tifosi del Barcellona che durante la sessione di allenamento dei blaugrana sono riusciti ad eludere la sicurezza e ad entrare in campo a due passi da Messi e compagni. I tre hanno fatto foto con i giocatori, hanno ricevuto magliette autografate e hanno partecipato anche a un torello improvvisato. Alla fine la sicurezza ha portato fuori dal campo i bambini e li ha interrogati, costringendoli a cancellare le foto per la sicurezza del club.