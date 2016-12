Barcellona: Suarez, vacanza romantica a Venezia

Per la Supercoppa di Catalogna contro l'Espanyol (persa 1-0, ndr), Luis Enrique si è affidato a pochissimi titolari e a tanti giovani del Barcellona B, concedendo a Suarez, Ter Stegen, Rakitic, Busquets, Messi, Neymar, Mascherano, Digne, Sergi Roberto e Umtiti un po' di riposo supplementare e il permesso di tornare ad allenarsi in gruppo a partire da giovedì.



Suarez ne ha così approfittato per trascorrere qualche giorno di relax a Venezia con la moglie. Un modo per ricaricare le pile in un periodo in cui il Barça giocherà in pratica una partita ogni tre giorni fino alla sosta per le nazionali di novembre.