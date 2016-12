Barcellona, Suarez: "Messi è il migliore al mondo"

Una stagione straordinaria, eppure chi gioca al suo fianco è sempre il più forte. A dirlo è lo stesso Luis Suarez a As: " Messi è il migliore al mondo . Né io né Neymar siamo in competizione con lui, lo rispettiamo. Il nostro rapporto è spettacolare dentro e fuori dal campo". L'attaccante uruguaiano esalta anche il clima che si respira nel Barcellona: "C'è grande felicità, un'atmosfera ottima. Non me ne andrei da qui neanche per il triplo dei soldi ".

Nessuna invidia per l'assenza dal podio del Pallone d'Oro: "Sono soddisfatto della mia stagione, ho aiutato la squadra e sono molto contento di me e dei miei compagni: in questo momento Messi e Neymar sono i primi due al mondo. Io sono già contento di avere la possibilità di poter finire sul podio prima o poi".



Messi lontano dal Barcellona? "Impossibile, anche se nel calcio non si sa mai. Sta bene al Barcellona e vuole vincere molti altri titoli. La differenza con Ronaldo? Lui si è migliorato in molti aspetti, Leo aveva già tutto, ha dovuto migliorare solo il destro".



"Ho sofferto molto per venire qui, ho sempre sognato di giocare nel Barça e ora che ci sono non me ne andrei neanche per il triplo dei soldi che prendo ora". Che non sono pochi, visto che Suarez guadagna circa 10 milioni a stagione.