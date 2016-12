Barcellona-Roma, Garcia: "Ci prenderemo qualche rischio"

E QUELLE IN CONFERENZA"Difendere bene come all'andata ci servirà, ma dovremo essere bravi a sfruttare le poche occasioni che avremo. Solo una vittoria ci cambierebbe lo scenario futuro, perdere o pareggiare cambia poco"



Ti ha impressionato il Barcellona al Bernabeu?

Non ci voleva quella partita per sapere che era una squadra fortissima con un grande allenatore. La partita di Madrid non ci ha fatto cambi



Come sta De Rossi?

Dobbiamo valutare, se non sarà al 100% non lo rischieremo. Se sta bene ci aiuterà in campo per fare un risultato positivo



Come sta la Roma fisicamente e mentalmente?

Sul piano psicologico stiamo bene anche se pareggiare in quel modo a Bologna è stato frustrante. Il campo stancava di più e c'erano anche le nazionali in ballo. Domani sarà possibile per noi dare tutto



Come giocherete in attacco con le tante defezioni?

Faremo giocare chi è disponibile. Non abbiamo tutte le nostre armi, ma anche con una squadra di titolari potremmo perdere. Ci sono giocatori che hanno qualcosa da dimostrare, potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. Chi giocherà darà il massimo ovviamente.



Giocherete in un modo diverso che non sia il contropiede?

Sappiamo che il possesso palla sarà del Barcellona e noi proveremo a sfruttare gli spazi. Certo se difendiamo e basta alla fine perderemo, per questo proveremo a creare occasioni provando a sfruttarle il più possibile. Vogliamo dare fastidio al Barcellona, ma faremo una partita umile



Questa Roma è pronta per fare una partita diversa dal punto di vista della mentalità?

Non partiremo battuti e non difenderemo e basta. Se vogliamo fare un grande risultato almeno un gol dovremo farlo



Per lei il Barcellona è invincibile?

Non dovevo aspettare il 4-0 di Madrid per sapere quanto fosse forte. Non credo sia invincibile, è il bello del calcio. Non esistono partite facili nemmeno per loro. Noi dovremo essere più vicini possibile alla perfezione. Se pensiamo di essere già sconfitti, non giochiamo nemmeno. Sfruttiamo queste partite per capire il nostro livello



Cosa chiederà a Florenzi a Barcellona? Giocherà più avanti?

Di dare tutto. Dobbiamo uscire dal campo senza rimpianti e con la consapevolezza che possono fare grandi risultati anche se sappiamo che sono più forti di noi, ma su una singola partita ci possono essere sorprese. Giochiamocela



Come si supera il pressing del Barça?

All'andata De Rossi fece una partita intelligente tra le linee. Possiamo giocare anche senza regista e con un giocatore offensivo in più. Dovremo avere più piani tattici perché dipenderà da molti fattori come andrà la partita, anche da quello che arriverà da Bate-Leverkusen. Soluzioni ci sono, difficili da attuare ma ci sono. Ci prenderemo qualche rischio



Cosa cambia tra questa vigilia e quello col Bayern dell'anno scorso?

Pensiamo alla partita d'andata perché il tridente era lo stesso. I nostri difensori non si devono rilassare, ma i pericolo non sono soltanto i loro attaccanti. Li hanno fermati all'andata, possono confermarsi. Ma la difesa riguarda tutta la squadra



Chi toglierebbe al Barcellona? Neymar è meglio di Cristiano Ronaldo?

Ne hanno talmente tanti che se anche ne togliessi uno non dormirei comunque tranquillo. Neymar è fantastico come Cristiano, è sempre un piacere vederli. Meglio in tv che da avversario



AL FIANCO DI RUDI GARCIA C'E' MIRALEM PJANIC



Come si prepara una partita di questo livello?

E' molto complicata contro i favoriti del nostro gruppo. Un avversario che in casa non perde spesso, ma all'andata li abbiamo messi in difficoltà lasciando loro pochi spazi tramite il pressing. Vogliamo fare risultato e faremo quello che il mister ci chiederà.



Sei nel mirino del Barcellona?

E' un piacere essere accostato a certe squadre, ma sono voci giornalistiche che non seguo. Io mi concentro sul mio lavoro e voglio vincere con la Roma. Giocare al Camp Nou è sempre speciale



Senza Salah e Gervinho giocherai in modo diverso? Più vicino a Dzeko?

A Bologna per forza viste le condizioni del campo. Giocatori come loro è sempre meglio averli a disposizione, poi vediamo cosa deciderà il mister sulla mia posizione. Troveremo il modo di dare fastidio al Barcellona



E' la tua partenza migliore alla Roma?

Non è cambiato niente rispetto al passato, mi prendo qualche responsabilità in più ma è tutta la squadra a giocare più convinta. Voglio dare sempre di più e per adesso sta andando bene. Voglio fare una stagione piena e senza infortuni per vincere qualcosa