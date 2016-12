Barcellona: Ramazzotti palleggia con Messi e...

A Barcellona per il primo concerto di un tour che lo porterà in giro per l'Europa, Eros Ramazzotti ne ha approfittato per salutare Messi e compagni. Il cantante, ospite dei catalani, ha assistito all'allenamento e, soprattutto, ha avuto modo di palleggiare con la Pulce, che davanti ai suoi occhi ha confezionato l'ennesima magia: un tiro a giro, da dietro la porta, che si è ovviamente infilato in rete.