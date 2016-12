Barcellona, Piqué: "Vogliamo la quinta Champions. Poi la sesta e la settima"

La finale di Champions a Berlino si avvicina e la tensione sale. A Barcellona c'è ottimismo e Gerard Piqué in un'intervista non lo nasconde: "Abbiamo un lungo cammino alle spalle, non dobbiamo fermarci ora. Dobbiamo vincere tutto quello che è nelle nostre potenzialità - ha dichiarato il difensore -. Vogliamo la quinta Champions, poi la sesta e la settima". La qualità catalana non si discute: "I tre là davanti dicono tutto. E sono ancora giovani".

"Sono convinto che possiamo conquistare il Triplete - ha detto Piqué nell'intervista al Mundo Deportivo -, ma teniamo i piedi per terra. Sappiamo che la Juventus è un avversario difficile da affrontare, ci danno tutti favoriti ma sappiamo che ci saranno delle difficoltà in campo. I bianconeri giocano con grande intensità e ci sono un sacco di situazioni che non possiamo controllare e prevedere, dovremo stare concentrati. La Juve giocherà in contropiede con Tevez e Morata, li conosciamo, e contro il Real hanno dimostrato di essere in forma. Come qualità e quantità sono molto forti".

L'obiettivo è la quinta Champions League per il Barcellona, ma non solo: "A inizio anno nessuno poteva pensare di poter vincere tutto, volevamo disputare una buona stagione e conquistare qualcosa. Adesso pensiamo alla Quinta, ma questa squadra ha le potenzialità per vincere molto nei prossimi anni. Guardate il tridente davanti, Messi, Neymar e Suarez sono nel pieno della loro carriera e possono dare ancora moltissimo. Abbiamo una delle migliori squadre della storia del Barcellona".

Infine un commento su Morata e Tevez: "Non m'interessa che Alvaro sia del Real Madrid o un ex madridista, non sarà una motivazione in più. Vincere la Champions basta già da sola come motivo per dare il massimo. Tevez? Mi trovai molto bene con lui a Manchester anche perché il nostro inglese non era il massimo, stessa cosa con Evra. Carlitos ha molto carattere, talento ed è un vincente. E' difficile fermarlo".