Barcellona, Piqué squalificato per 4 giornate

Gerard Piqué è stato squalificato per 4 giornate dopo l'espulsione nella Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao. La commissione disciplinare ha applicato la sanzione minima dopo l'insulto rivolto dal difensore al guardalinee. Piqué si era scusato su Twitter e aveva negato le ingiurie. Il Barcellona presenterà ricorso, in quanto non ci sono immagini che riprendono il giocatore nel momento del diverbio col guardalinee.