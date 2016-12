Barcellona, Piqué ora rischia la maxi squalifica

13:55 - Gerard Piqué rischia una maxi squalifica dopo l'espulsione rimediata in Supercoppa contro l'Athletic Bilbao. Il difensore spagnolo si è visto sventolare un rosso al 56' dopo aver protestato con veemenza dopo una non chiamata su un fuorigioco. Secondo il Mundo Deportivo Piqué avrebbe rivolto al guardalinee la frase "me cago en tu puta madre". Un pesante insulto che potrebbe costargli dalle 4 alle 12 giornate di squalifica, da scontare in campionato.

L'arbitro Velasco Carballo ha riportato per esteso l'insulto di Piqué nel referto di fine gara (in italiano sarebbe un "figlio di p..." molto rafforzato). Già nella giornata di mercoledì potrebbe arrivare la sentenza per un'infrazione considerata grave. Come riporta il codice disciplinare "insultare o offendere o rivolgersi con termini o comportamenti ingiuriosi all'arbitro principale verrà sanzionato con una squalifica da quattro a dodici giornate". L'eventuale squalifica dovrà essere scontata in campionato.

IL PRECEDENTE

Velasco Carballo, madrileno, aveva già espulso Piqué nel 2012, al primo minuto della ripresa di Barcellona-Sporting Gijon. Nell'intervallo del match il difensore aveva protestato con il direttore di gara che per tutta risposta gli disse: "Stai zitto sennò ti caccio". E il rosso arrivò dopo un minuto della ripresa.