Barcellona, petizione dei tifosi: "Fate segnare Mascherano"

Javier Mascherano è la pecora nera del Barcellona. Intendiamoci, è un baluardo difensivo fondamentale per il gioco blaugrana ma, proprio per questo, non si vede quasi mai dalle parti dell'area avversaria. Dal 2010, l'argentino ha giocato 157 partite con il Barça senza segnare. Ma i tifosi non ci stanno, per questo hanno creato una petizione: "Messi, lascia tirare a Javier un calcio di rigore. Si merita un gol!".