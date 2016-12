Barcellona: per Luis Enrique, aria da esonero

17:14 - Perdere una partita fa male, ma si può (il Barcellona contro la Real Sociedad). Perdere la fiducia (reciproca) con Leo Messi invece no, non è ammesso. E così per Luis Enrique si contano i giorni che scorrono dalla crisi in atto fino ai prossimi due impegni: con l'Elche in Coppa del Re e con l'Atletico Madrid in campionato. Secondo Marca, sono le due sfide che diranno se anche per il tecnico scatterà l'esonero. Dopo aver liquidato Zubizarreta e detto addio a Puyol, nei piani dirigenziali, anche per la panchina si meditano soluzioni radicali.

Quel che si imputa a Luis Enrique è una gestione sbagliata dei rapporti, e anche del gioco. Al di là dei risultati, che sono comunque di alto livello, alle spalle del Real Madrid. Ma quella che a Barcellona si riteneva fosse la scelta giusta, dopo le ultime due difficili stagioni, sta diventando un tormento soprattutto pensando al campione-simbolo dell'epopea blaugrana che è cominciata nel 2006 e si è identificata nelle 3 Champions, nel fenomeno-Guardiola e soprattutto nei 4 Palloni d'oro di Leo Messi. E il fatto che Leo abbia così difficili rapporti col tecnico è un problema molto serio: e solo per il tecnico.