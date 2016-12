Barcellona, Pedro saluta: "Qui poche possibilità"

Subito in gol con la maglia del Chelsea, Pedro non ha dimenticato il Barcellona e i suoi tifosi. Così è andato in Catalogna e ha parlato in conferenza stampa con i suoi ex compagni di squadra presenti. Messi e tanti altri in prima fila ad applaudirlo: "Fin da piccolo giocare nel Barcellona è stato il mio sogno. Ringrazio tutti. Lascio questo club perché ho visto poche possibilità di avere continuità d'impiego. Sono triste per questo addio".