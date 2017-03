Barcellona, parla Braida: "Allegri? Tutto top secret. E Messi non si muoverà"

Il nome di Allegri viene sempre più spesso accostato all'Arsenal ma anche al Barcellona per il dopo Luis Enrique. E il direttore sportivo blaugrana, Ariedo Braida , non contribuisce a chiarire il futuro del tecnico della Juve: "Ci conosciamo bene ma in questo momento non se ne può parlare. E' tutto top secret " ha detto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport. Molto più chiare, invece, le parole su Messi : "E' sposato con il Barcellona , club perfetto per lui".

Difficile interpretare le parole dell'ex direttore generale del Milan. Il suo, di fatto, è un no comment che risuona come una porta lasciata più che aperta a Max Allegri, sempre più vicino a lasciare la Juve a fine stagione. Ci sono l'Inghilterra e la Spagna nel futuro del tecnico livornese con le prestigiose panchine di Arsenal e Barcellona alla ricerca di una nuova guida. Quella dei Gunners, a dire il vero, non è ancora stata del tutto mollata da Wenger, che non ha ancora sciolto i dubbi sul suo possibile addio al club londinese dopo 21 anni. E' in cerca di padrone, invece, quella del Barcellona dopo le parole di Luis Enrique che ha già annunciato il suo divorzio dal club catalano a fione stagione. Logico, dunque, che i blaugrana si muovano alla ricerca di un top player della panchina: "Sulla stampa ogni giorno escono nomi nuovi, da Valverde a Sampaoli, a Koeman a Eusebio (Sacristán) che allena la Real Sociedad e che è della famiglia del Barcellona" ha spiegato Braida senza sbilanciarsi.



Decisamente più chiaro, invece, il futuro di Leo Messi, almeno stando alle dichiarazioni del direttore sportivo del Barça: "Io penso sia sposato con il Barcellona, è il club perfetto per lui. Lui serve al Barça e viceversa, quindi penso che non si muoverà da qui" ha detto Braida che ha speso una riflessione anche per quel Deulofeu, di proprietà del Bracellona, che sta facendo molto bene al Milan: "E un buonissimo giocatore e lo sta dimostrando. E' difficile dire oggi se tornerà al Barcellona".



Infine, sul nuovo rinvio del closing in casa rossonera, Braida si è schierato: "Io spero sempre che rimanga Berlusconi".