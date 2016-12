Barcellona-Nike: partnership rinnovata a 155 milioni di euro a stagione

Pioggia di denaro per il Barcellona. I catalani hanno annunciato di aver rinnovato il contratto di sponsorizzazione con la Nike, in scadenza il 30 giugno 2018. Il club non ha voluto specificare i termini dell'accordo, che verranno divulgati nella prossima assemblea generale. Ma secondo la stampa spagnola, il Barcellona riceverà 155 milioni di euro a stagione dallo sponsor tecnico per dieci anni, fino al 2026.