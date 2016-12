Barcellona, Neymar: "Vicini al Triplete"

Intervistato in esclusiva dal nostro Carlo Landoni, Neymar si è confessato a tre giorni dalla finale di Berlino contro la Juventus : "Sono contento per la stagione che stiamo facendo. Siamo vicini al Triplete e faremo di tutto per centrarlo". Sul rapporto con Messi e Suarez : "Il nostro segreto è l'amicizia che ci lega e la felicità. Per me è un onore giocare insieme a loro". Ai detrattori: "Non cambio il mio modo di giocare".

Neymar è spesso criticato per il suo modo di giocare, fatto di grandi numeri spesso al limite dell'irriverenza: "A molti non piace come giochiamo noi brasiliani. Noi non ci facciamo caso, ci piace da matti giocare a calcio, ci piace fare un calcio divertente si è difeso -. Noi giochiamo così, è il nostro stile, se vai per le strade brasiliane lo puoi vedere, lo facciamo sempre".



Grande appassiato di tatuaggi, il fenomeno brasiliano non ha ancora deciso se se ne farà un altro: "Un altro tatoo se il Barça vince? Non ci ho ancora pensato, di sicuro godrò molto".