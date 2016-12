Barcellona, Neymar si ferma 15 giorni: salta Supercoppa europea e Supercoppa di Spagna

Tegola per il Barcellona e per Luis Enrique: Neymar si ferma due settimane per gli orecchioni e sarà dunque costretto a saltare sia la Supercoppa europea, in programma martedì sera a Tbilisi in Georgia contro il Siviglia (diretta su Canale 5 dalle 20.45), sia la doppia finale di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao (andata 14 agosto in trasferta, ritorno 17). Lo ha reso noto lo stesso club blaugrana attraverso un comunicato.