Barcellona: Neymar, il mago della rabona

In Italia il primo a eseguirla fu Giovanni Roccotelli, ala destra di Cagliari, Ascoli e Torino (tra le altre) negli anni '70, ma a rendere famosa la rabona fu il più grande di tutti, Diego Maradona. Nel calcio del nuovo millennio è diventato un marchio di fabbrica del fenomeno brasiliano del Barcellona, Neymar. Prima la magia contro la Roma, poi l'asso blaugrana si è ripetuto in un evento per uno sponsor. Guardare per credere...