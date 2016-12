Barcellona nel caos: via Zubi e Puyol, Messi furente con Luis Enrique

20:07 - Il Real ha perso, dopo 22 vittorie: "Dove accadere, è accaduto. Ma andiamo avanti". Carlo Ancelotti, par di capire, si è tolto un peso: da campione del Mondo, d'Europa e in cima alla Liga, si ride comunque. Il Barcellona ha perso la grande occasione del sorpasso, battuto dalla Real Sociedad. E la reazione è di segno opposto: è caos. Licenziato il diesse Zubizarreta, Messi non si è allenato (dicono: gastroenterite), Messi ce l'ha con Luis Enrique. E il tecnico entra nella bufera.

Questo è il quadro, sommario, di una difficoltà che a Barcellona si respira già da un paio di mesi. Luis Enrique ha avuto problemi con Messi già a novembre, li ha avuti con Piqué e Alves, tutto è sembrato sistemarsi fino alle porte di Natale, ma quella che era una tregua, è stata dipinta come una pace. Che non è tale.

Zubizarreta paga, dicono, la sanzione Fifa che impedisce al Barcellona di fare mercato a causa del Fair Play. Zubi da quattro stagioni è il direttore sportivo del club, e il club evidentemente imputa a lui il disordine dei conti e la conseguente sanzione, anche se rischia di non essere il solo a pagare.

Quando al dissenso Messi-Luis Enrique, è un problema di rapporti personali che non quadrano. Messi contro la Real Sociedad era in panchina, e questo può aver aggiunto malumore al malessere. Gli sviluppi si annunciano clamorosi.

E di più: subito dopo il licenziamento di Zubizarreta, ha lasciato l'incarico di dirigente anche Carl Puyol, icona del calcio blaugrana, ritiratosi dall'attività lo scorso luglio.