Barcellona: Messi vuole l'esonero di Luis Enrique 

19:30 - Polveriera Barcellona. Messi e Luis Enrique sono ai ferri corti, ma la notizia dell'ultima ora parla di Leo che avrebbe chiesto alla dirigenza l'esonero dell'allenatore. A rivelarlo è la radio spagnola Cadena Cope. L'argentino e il tecnico ex Roma non si sono mai amati e dopo cinque mesi il rapporto si è deteriorato sempre di più. Fino alla panchina contro la Real Sociedad e il mancato allenamento di lunedì per una presunta gastrointerite.

BARTOMEU DIFENDE LUIS ENRIQUE

"Nelle ultime settimane c'è stata una grande perdita di fiducia, nulla di grave, sono cose che capitano. Per questo ora ho tolto la fiducia a Zubizarreta, dopo che ero stato il suo maggiore difensore". Lo ha detto il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu. Tuttavia, il licenziamento del direttore tecnico "non debilita la figura di Luis Enrique", ha assicurato Bartomeu, contrariamente a quanto aveva sostenuto in mattinata lo stesso allenatore blaugrana. "Abbiamo deciso di convocare elezioni alla fine della stagione. Vogliamo ribassare la tensione che vive il club, che è sproporzionata e non si addice alla squadra", ha anche annunciato Bartomeu. Le elezioni della nuova dirigenza del club blaugrana si terranno con un anno di anticipo sul previsto. Bartomeu ha confermato che si ripresenterà alla elezioni.