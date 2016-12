Barcellona: Messi salta la Roma e il Real Madrid

Procede più lentamente del previsto il recupero dall'infortunio di Messi, fuori dal 26 settembre scorso. Secondo il quotidiano catalano "Sport", la Pulce salterà certamente il Clasico del 21 novembre al Bernabeu contro il Real Madrid e poi la sfida di Champions del 24 contro la Roma , in programma al Camp Nou . Leo è in ritardo di una settimana sui tempi previsti e non ha ancora la forza necessaria sul ginocchio sinistro per riprendere a correre.

Il quotidiano "Sport" riferisce che "non essendo ossessionato dall'idea di giocare contro il Real, anche perché questa partita non decide niente", Messi si prenderà tutto il tempo necessario per guarire completamente. L'argentino salterà anche un'altra sfida molto attesa, quelle delle eliminatorie mondiali del Sudamerica fra Argentina e Brasile in programma il 13 novembre allo stadio Monumental di Buenos Aires.



Intanto il sito della Uefa celebra il decimo anniversario del primo gol del fuoriclasse blaugrana in Champions League. Lo realizzò nel 5-0 rifilato al Panathinaikos nella quarta giornata della fase a gironi. Leo, all'epoca, aveva appena 18 anni e aveva esordito in Champions poco più di un mese prima nella partita vinta con l'Udinese. Il Barcellona avrebbe poi vinto il torneo per la seconda volta nella sua storia.