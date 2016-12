Barcellona, Messi rientra sabato: Real e poi la Roma

Lionel Messi sta per tornare in campo. Accadrà sabato 21 novembre al Bernabeu, il Clasico Real Madrid-Barcellona, 12.ma giornata della Liga. A poco meno di due mesi dall'infortunio (rottura di un legamento del ginocchio sinistro) e secondo i tempi previsti, La Pulce riabbraccia i suoi tifosi e il calcio riabbraccia il più grande calciatore in attività.

Messi dovrebbe giocare 30 minuti, stando alle previsioni. Ma gli allenamenti e il recupero inducono a credere che si possa osare di più, senza fretta -ovvio- e senza correre inutili rischi.

Messi si era infortunato il 26 settembre nel corso di Barcellona-Las Palmas 2-1. In uno scontro di gioco, dopo 10 minuti, aveva riportato la rottura del legamento collaterale. Operato, si era previsto un recupero pieno in 7-8 settimane, cosa che è avvenuta. Il rientro di Messi riguarda anche la Roma, che martedì 24 novembre sarà al Campo Nou per affrontare i blaugrana per il quinto turno del girone di Champions League.