Barcellona: Messi in dubbio anche per la finale del Mondiale per Club

Dopo aver dovuto saltare la semifinale del Mondiale per Club contro il Guangzhou di Scolari a causa di una colica renale, Messi insieme a Neymar è il grande dubbio del Barcellona per la finale contro il River Plate. E' stato Luis Enrique a lanciare l'allarme dopo la vittoria contro i cinesi. "Non sappiamo e non lo sanno nemmeno loro se potremo contare su Messi e Neymar per la finale" ha detto il tecnico che si coccola Suarez: "E' un killer".