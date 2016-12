Barcellona: Messi, il pigiama è un po' troppo grande

Dopo il pareggio subito in rimonta con il Deportivo La Coruna, per il Barcellona è scattata la missione Mondiale per club. La squadra è volata verso Tokyo dove giovedì affronterà i cinesi del Guangzhou e Leo Messi, nonostante la frenata in campionato, non ha perso il buonumore, postando su Instagram una sua foto con un pigiama di almeno una misura più grande: "Pronto per volare. Il pigiama è un po' grande, ma comodo" ha scherzato il campione argentino.