Barcellona, Messi: "Bene la Liga ma io voglio la Champions"

La settima Liga se l'è portata a casa domenica scorsa. Adesso ha come obiettivo la quarta Champions , viatico verso il quinto Pallone d'Oro. In mezzo, non dimentichiamolo, la Coppa del Re . Perché a un Triplete, sarebbe per lui il secondo, non si può certo dire di no. Ma è la coppa in palio a Berlino contro la Juve l'ultimo desiderio da esaudire per Leo Messi: "Il campionato è importante ma il Barcellona è incredibile e ora vogliamo ancora di più".

Un messaggio che il fuoriclasse argentino ha voluto lanciare a tutti i suoi fan - e alla Juve - atteverso facebook. Parole di un campione insaziabile che ha come unico vero obiettivo la coppa dalla grandi orecchie. Il titolo di Spagna, conquistato in casa dei campioni in carica dell'Atletico e strappato dalle mire dell'odiato Real, non basta certo a placare la fame di successi del calciatore più forte del mondo: non un'ossesione, la Champions, ma una splendida meta. Per sè e per la squadra di cui è leader. Per un Barcellona definito incredibile. Per un Pallone d'oro da strappare poi dalle mani di Cristiano Ronaldo. Juve permettendo. Ovviamente.