Barcellona, Messi ancora papà: è nato Mateo

Leo Messi è di nuovo papà. Nella giornata di venerdì la compagna Antonella Rocuzzo ha dato alla luce il piccolo Mateo, il secondogenito del calciatore più forte del mondo, con un parto cesareo. L'annuncio è stato dato dal fratello della Pulce, Matias, attraverso Twitter. Messi ha saltato l'allenamento odierno per assistere al parto della moglie, ma la sua presenza contro l'Atletico Madrid non è in dubbio.