Barcellona, Messi allontana la crisi: "Continuiamo a credere in noi"

Leo Messi è fiducioso per il proseguio della stagione. Il fuoriclasse del Barcellona, alla vigilia della gara contro l'Atletico Madrid, ha voluto esprimere la sua fiducia dopo la sconfitta con la Real Sociedad, la seconda consecutiva nella Liga. "La nostra mentalità è sempre la stessa - ha scritto l'argentino -. Noi lavoriamo tutta la stagione per raggiungere la finale, con la possibilità di vincere i titoli, continuiamo a credere in noi".