Barcellona, Messi allontana il City: "Resterò qui finché mi vorranno"

L'argentino spegne per ora le sirene inglesi e passa la palla al Barcellona, visto che la frase "resterò qui finché loro mi vorranno" non lascia molto spazio alle interpretazioni. L'opinione su Guardiola, comunque, è ottima: "Pep è un allenatore di successo, si adatterà alla Premier e sono convinto che avrà successo anche in Inghilterra". A Leo viene chiesto anche un parere su Rooney: "Ho sempre avuto un grande rispetto per lui, è da anni uno dei migliori calciatori della nostra generazione". Proprio contro lo United, nella finale Champions 2009, è il gol preferito della Pulce: "Lo scelgo non per la bellezza, ma per l'importanza. Abbiamo chiuso la gara con quella rete. D'altronde, a cosa serve un bel gol se non ti fa vincere?".



Il grande rivale di questi anni si chiama, ovviamente, Cristiano Ronaldo: "C'è rispetto reciproco. E' un grande giocatore che ha raggiunto moltissimi traguardi". Messi, esattamente come CR7, ha sempre fame di successi: "E' quello che mi motiva, vincere più titoli possibili col club e con la mia Nazionale. Per questo non guardo mai indietro, ai successi del passato, ma a quelli che ancora posso ottenere".