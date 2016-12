Barcellona, Luis Enrique vuole "punire" Neymar: niente Mondiale per club

Il Barcellona giovedì debutterà nel Mondiale per club contro i cinesi del Guangzhou Evergrande e Luis Enrique, come preventivato, dovrà fare a meno di Neymar , infortunatosi al bicipite femorale della gamba sinistra. Il brasiliano, però, tornerebbe a disposizione per l'eventuale finale anche se l'allenatore è intenzionato a punirlo per come si è procurato l'infortunio e pensa di escluderlo dal match del 20 dicembre.

Luis Enrique, infatti, è irritato per la scarsa professionalità dimostrata da Neymar nella rifinitura di Champions contro il Bayer Leverkusen una settimana fa: l'atteggiamento del numero 11 blaugrana non sarebbe stato in linea con quello dei compagni, tanto da portarlo a sovraccaricare la gamba sinistra (non adeguatamente riscaldata) e infortunarsi.

Proprio per questo, l'allenatore spagnolo sta pensando alla clamorosa esclusione, anche per non fare torto al resto della rosa che è arrivata alla rassegna in perfette condizioni