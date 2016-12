15 settembre 2015 Barcellona, Luis Enrique: "Vogliamo rivincere la Champions" Lʼallenatore: "Di Roma ho solo ricordi positivi"

Luis Enrique torna a Roma, ma il primo pensiero, audace, è quello di rivincere la Champions: "Non ci è ancora riuscito nessuno nell'era Champions - ha detto il tecnico del Barcellona in esclusiva a Premium - questo è il nostro grande obiettivo". Apprezzamento per le parole di De Rossi ("visto? non era uno scemo"): "Quando ero a Roma i risultati non erano buoni e così venivo criticato. Auguro a Daniele, a Totti e alla Roma di fare una grande stagione".

"Che Roma mi aspetto? Quella che ha battuto la Juventus, forte, intensa, che attacca". Poi parole al miele per Totti: "È un campione e lo sarà sempre, non ci sono problemi per gestirlo".