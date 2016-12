Barcellona, Luis Enrique: via libera alle mogli prima della finale con la Juve

Luis Enrique sceglie il ritiro allargato per allentare la tensione del Barcellona in vista della finale di Champions League contro la Juventus . Il tecnico blaugrana ha infatti deciso che i suoi calciatori potranno trascorrere la notte prima del big match insieme a moglie e compagne all'hotel Gran Hyatt di Berlino . Nel 2011, quando era alla guida del Barça, la stessa scelta la fece Pep Guardiola prima dell'ultimo atto della Champions.

Niente ritiro blindato, dunque, per il Barcellona a Berlino. Le stelle blaugrana potranno condividere con mogli e compagne la vigilia della partita all'Olympiastadion e vivere insieme il grande evento. Un segnale importante, che conferma la fiducia dell'ambiente e la volontà di Luis Enrique di creare un clima positivo attorno alla squadra in vista dell'obiettivo finale.



Seguendo le orme del maestro Guardiola, che nel 2011 scelse la stessa "tattica" e portò a casa la finale con lo United, Lucho si affida anche alla "normalità" dell'ambiente familiare per unire ulteriormente il gruppo e distendere gli animi prima della finale. Una mossa vincente? Chissà. Nel frattempo i tifosi juventini sperano che qualcuno dei fenomeni del Barcellona si stanchi un po' in camera la sera prima del big match all'Olympiastadion.