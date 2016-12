Barcellona, Luis Enrique: "Usciamo dalla crisi con le nostre idee"

Fuori dalla Champions e raggiunto in testa alla Liga dall'Atletico Madrid, il Barcellona è in crisi di punti, fiducia e risultati. Inevitabili le critiche a Luis Enrique che però non ci sta e contrattacca: "Se il mio stile non piace non me ne può fregare di meno, per usare un termine educato...". Le difficoltà però sono evidenti: "Dobbiamo superare il momento no attraverso la nostra idea di calcio. L'atteggiamento dei ragazzi mi rende ottimista".