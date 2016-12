Barcellona, Luis Enrique: "Siamo fatti per queste sfide"

"Il Barcellona è una squadra fatta apposta per questo tipo di partite". Parola di Luis Enrique alla vigilia del ritorno di Champions contro l'Atletico. "Non è la gara più importante della stagione - ha proseguito - Siamo preparati per provare a vincerla e con l'obiettivo di essere migliori degli avversari. L'Atletico comunque è una formazione di altissimo livello e ci conosce perfettamente. La qualificazione è ancora aperta".

Anche Mascherano è tranquillo: "C'è grande fiducia - ha detto l'argentino - La situazione è favorevole. Siamo in corsa per tutti i titoli: leader in campionato, in vantaggio in Champions e in finale di Coppa del Re. In una stagione ci può stare una partita non buona - ha detto riferendosi alla sconfitta di sabato scorso - e comunque domani non contano i risultati della settimana".