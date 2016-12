Barcellona, Luis Enrique senza pace: anche Neymar lo attacca

21:24 - Non c'è proprio pace per Luis Enrique, nemmeno dopo la vittoria per 5-0 in Coppa del Re contro l'Elche. Finito nell'occhio del ciclone per i cattivi rapporti con Messi, il tecnico del Barcellona, la cui panchina è sempre in bilico, non sembra stare troppo simpatico nemmeno a Neymar, che si è lamentato per essere stato sostituito giovedì sera. "Non mi piace essere sostituito - ha detto l'asso brasiliano - A me piace giocare".

Minuto 66 della sfida con l'Elche: Luis Enrique, sul punteggio di 5-0, richiama in panchina Neymar, autore di una doppietta, e manda in campo il giovane Damian Suarez. Un semplice cambio per preservare il giocatore per la ben più importante (e difficile) sfida contro l'Atletico Madrid. E invece no, perché il campione brasiliano non la prende bene, esce dal campo contrariato senza nemmeno salutare il suo allenatore.

Un altro grattacapo per l'ex allenatore della Roma, che nello spogliatoio blaugrana si sta facendo terra bruciata. E' ancora fresco il litigio con mille polemiche con Messi, che ora arriva anche questo "contrattempo" con l'altra grande stella della squadra.



Nulla a che vedere con il caso Messi, ma la conferma ancora una volta di uno spogliatoio che tra la Pulce e il tecnico non sembra aver dubbi con chi schierarsi. E domenica c'è il big match con l'Atletico: in caso di sconfitta, la panchina di Lucho diventerebbe ancora più bollente.