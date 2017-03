Barcellona, Luis Enrique: "Notte incredibile, fatto qualcosa di spettacolare"

"E’ stata una notte incredibile, abbiamo vinto una partita quasi impossibile, abbiamo fatto qualcosa di spettacolare e siamo tutti felici". Il tecnico del Barcellona Luis Enrique è il ritratto della felicità. "Con una squadra come questa, fatta di campioni che hanno solo il pensiero di vincere, è più facile per un allenatore - ha proseguito a Premium Sport - Se sono ancora convinto di non continuare con il Barcellona? È andata così".