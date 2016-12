Barcellona, Luis Enrique: "Noi i più forti, ma l'Atletico può eliminarci"

Vigilia dei quarti di Champions League per il Barcellona e Luis Enrique mostra ottimismo in vista della gara contro l' Atletico Madrid : "Noi siamo i migliori, ma ci possono eliminare facendo due grandi partite. Nella vita può succedere di tutto, non ci aspetta una sfida facile, soprattutto al ritorno". Poi su Messi : "Se non ci ascoltasse Simeone direi dove giocherà, se al centro o più a destra, ma preferisco tenerlo per me".

Il tecnico dei catalani ha difeso la squadra e le sue scelte nel Clasico perso contro il Real Madrid. "Si vince e si perde tutti insieme, siete voi giornalisti che vi fissate su un particolare o la prestazione di un singolo. Col Madrid abbiamo giocato in modo spettacolare per un'ora contro un avversario che è quasi al nostro livello e ha i nostri stessi obiettivi, poi abbiamo commesso qualche errore ma i giocatori non sono macchine. Arda Turan è entrato nel momento peggiore della gara, non ha colpe. Messi? La sua gara mi è piaciuta". Lucho ha vinto tutte le sfide contro l'Atletico da quando allena il Barcellona. "Siamo la migliore squadra della Liga: ora dobbiamo confermarlo eliminando l'Atletico in Champions e facendo 7 vittorie in campionato", ha concluso il tecnico.



Anche Gerard Piquè ha ostentato molto sicurezza per la gara del Camp Nou: "La sconfitta con il Real è già stata archiviata. Sono convinto che faremo il Triplete anche quest'anno. Nel Clasico abbiamo dominato per un'ora, poi abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a caro prezzo. Non perdevamo da 39 partite, prima o poi doveva succedere". Ancora sulla sfida con la squadra di Simeone: "Vogliamo mettere subito le cose in chiaro all'andata, ottenendo un ottimo risultato. Dipende da noi: se giochiamo come sappiamo non ci può fermare nessuno. E' una grande sfida e siamo qui per questo". L'ex difensore del Manchester United ha concluso la conferenza spegnendo le voci di mercato che riguardano il compagno di squadra Neymar: "Per me resta qui. Lo conosco e sono sicuro che non se ne andrà. Punto". Più chiaro di così...