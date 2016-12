Barcellona, Luis Enrique: "Niente calcoli, in campo per vincere"

15:42 - Si comincia con il Manchester City e si finisce domenica sera con il Real Madrid. Una settimana caliente per il Barcellona di Luis Enrique, che si gioca Champions e Liga. "C'è solo una partita per me, la prossima, il resto non mi interessa - ha spiegato - Scenderemo in campo per vincere, sarebbe un errore pensare di speculare sulla vittoria dell'andata. Il City non è stanco e ci può mettere in seria difficoltà".

"No, non mi fido del Manchester City e non avrei motivo per farlo". Luis Enrique mette in guardia i suoi e li invita a scordarsi del successo per 2-1 all'andata: "E' una notte da sogno per noi, perché ci giochiamo la qualificazione ai quarti di finale davanti alla nostra gente. Abbiamo di fronte una delle grandi favorite e abbiamo giocato solo la prima metà dell'eliminatoria. Non mi sembra che siano stanchi. Non potranno contare sull'infortunato Clichy, ma recuperano Yaya Touré, uno dei pilastri della squadra. Non penso ci siano sorprese".



Poi il discorso passa sui singoli: "Busquets non è convocato, per il Real Madrid invece vedremo - ha spiegato il tecnico blaugrana -. Neymar in crisi? Nessun giocatore può garantire una stagione al 100%, sullo stesso rendimento. Si vive di alti e bassi, com'è normale che sia, ma le qualità del ragazzo mi lasciano assolutamente sereno".