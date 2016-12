Barcellona, Luis Enrique: "Mi aspettavo una Roma più offensiva"

Il pareggio all'esordio stagionale in Champions League in casa della Roma non ha soddisfatto Luis Enrique: "Abbiamo fatto una partita molto buona - ha commentato il tecnico del Barcellona -, ma non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo pur controllando la partita per molto tempo. La Roma ha giocato bene in difesa e ci ha colpito quando meno ce lo aspettavamo, questo è il calcio". Florenzi studia Dani Alves: "Si è preparato bene".